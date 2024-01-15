الرياض الأعلى في إشغال الفنادق والوحدات السكنية

سجلت مؤشرات الأداء الفندقي لوحدات الإقامة حسب المناطق الإدارية لعام 2022 ارتفاع متوسط نسبة إشغال الفنادق، وذلك حسب وزارة السياحة، حيث سجل متوسط نسبة إشغال الفنادق في منطقة الرياض 68% والوحدات السكنية 65%، تلتها منطقة المدينة المنورة بمتوسط نسبة إشغال للفنادق 60% والوحدات السكنية 58%، بينما سجلت منطقة مكة المكرمة متوسط نسبة إشغال للفنادق 52% والوحدات السكنية 46%، تلتها المنطقة الشرقية بمتوسط نسبة إشغال للفنادق 50% والوحدات السكنية 49%. إشغال الفنادق في عدد من المناطق - حائل %40 - القصيم %41 - عسير %24 - تبوك %47 - جازان %38 - نجران %40 - الحدود الشمالية %30 - الباحة %31 - الجوف %48



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