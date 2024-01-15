الحياة الفطرية تكشف عن عقوبة صيد حيوان غرير العسل

أصدر المركز الوطني للحياة الفطرية بيانًا، أعلن فيه أن عقوبة صيد غرير العسل هي غرامة مالية قدرها 80 ألف ريال.

وأوضح المركز أن غرير العسل هو حيوان مفترس، يتميز بجلده السميك، ويعيش في الأودية والسهول والمناطق الجبلية في معظم مناطق المملكة.

وأشار إلى أن غرير العسل يُعتبر صديقًا للمزارع، كونه يتغذى على الآفات الزراعية من قوارض وحشرات.

وأضاف أن غرير العسل يسمى أيضًا “الرتل والضربان”، وهو حيوان يفرز رائحة منفرة بواسطة الغدد العجزية كوسيلة دفاع من الأعداء الطبيعيين.

ويبلغ طول غرير العسل ما بين 60 إلى 70 سم، ووزنه ما بين 4 إلى 10 كيلوجرام، ويتزاوج مرة واحدة في السنة، وينتج عن كل ولادة صغير واحد.

وشدد المركز على ضرورة حماية الحياة الفطرية في المملكة، وأن أي شخص يصطاد غرير العسل أو غيره من الحيوانات البرية سيتعرض للعقوبة.

وتشمل العقوبات التي يفرضها المركز الوطني للحياة الفطرية على المخالفين ما يلي:

الغرامة المالية

السجن لمدة تصل إلى سنة

مصادرة أدوات الصيد

وتهدف هذه العقوبات إلى حماية الحياة الفطرية في المملكة، والحفاظ على التوازن البيئي.