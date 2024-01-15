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القريات تسجل أدنى درجة حرارة بـ 4 مئوية

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن القريات تسجل اليوم الاثنين، أقل درجة حرارة بالسعودية، وذلك بواقع 4 درجات مئوية.

وأضاف مركز الأرصاد أن عرعر جاءت بعدها بتسجيل 6 درجات مئوية، ثم رفحاء وسكاكا بواقع 7 درجات مئوية، ثم أبها وتبوك بـ8 مئوية.

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طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماء غائمة جزئياً إلى غائمة على معظم مناطق .

في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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