تراند اليوم : أول تعليق إسرائيلي على اعتقال تركيا لللاعب الإسرائيلي المحترف في نادي تركي بعد احتفاله بدعم الحرب في غزة

صحيفة الخليج 365: علق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على اعتقال تركيا لاعب كرة القدم الإسرائيلي ساغيف جيهزكيل.

نكران الجميل

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، على منصة إكس، إن اعتقال اللاعب شائن وينطوي على نفاق، وإن تركيا تتصرف بنكران للجميل تجاه إسرائيل التي كانت أول من ساعدها بعد زلزال 2022، مضيفا "تركيا تعمل في الواقع كذراع تنفيذية لحماس".

اعتقال اللاعب

وكانت السلطات التركية قد اعتقلت الإسرائيلي ساغيف جيهزكيل، لاعب نادي أنطاليا سبور لكرة القدم، لاستجوابه بعد أن أبدى تضامنه مع إسرائيل في حربها على غزة.

وكان اللاعب احتفل بتسجيله هدف التعادل أمام طرابزون سبور خلال مباراة على أرضه، وعرض ضمادة حول معصمه عليها نقش "بمناسبة مرور 100 يوم منذ اختطاف الرهائن في 7 أكتوبر".