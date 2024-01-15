شكرا لمتابعة خبر عن طالب صيني يتعلم في إحدى مدارس الرياض بتفاعل وانسجام كبير .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يتلقى عبدالرحمن يانج شاولين طالب صيني تعليمه في إحدى مدارس ‫تعليم الرياض، بحي وانسجام كبير مع زملائه ومعلميه.

ونشر الحساب الرسمي للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض على موقع(إكس) مقطع للطالب عبدالرحمن الذي يدرس بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة الإمام تركي بن عبدالله وهو يعيش يومه الدراسي بكل جدية وحماس ودافعية للتعلم والدراسة، بعد أن تأقلم سريعًا مع الطلاب والمعلمين في المدرسة؛ إذ لم تكن اللغة حاجزًا في التعلم؛ بل دافعًا له لمزيد من المعرفة والعلم وهو عاشق للسعودية بلد الخير والسلام.

وأكد والده يانج شاولين أنه سعيد وفخور بتواجد ابنه للدراسة في المملكة بلد الحرمين الشريفين؛ لافتا إلى أنه فخور بما تشهده المملكة من تطور وازدهار في ظل رؤية 2030، وكذلك علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين السعودية والصين.