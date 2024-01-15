شكرا لمتابعة خبر عن مضاربة بين شخصين وسط الطريق تنتهي بكسر أحدهم سيارة الآخر .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمضاربة عنيفة بين قائدين سيارة انتهت بكسر زجاج سيارة أحدهم بعصا .

وأظهر المقطع شخص ينهض بالنزول من سيارته مسرعًا وعلى ما يبدو أنه غاضبًا من قائد سيارة أخرى لينزل الأخير أيضًا، ولكنه عندما وجد بيد الأول عصا تراجع وقاد سيارته.

ولم يكتفي صاحب السيارة الذي أسرع غاضبًا بتراجع الشخص الآخر، بل قام بكسر زجاج سيارته بعصا كان يحملها في يده .

ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الذين أكدوا أن تصرف الرجل الذي قام بكسر زجاج السيارة خطأ خاصة عند تراجع الأخير؛ ليتجنب الدخول في مضاربة.