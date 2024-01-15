"الفضلي" يترأس الاجتماع الـ 9 لمجلس إدارة مركز "كفاءة وترشيد المياه"

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محمد بن مسعود - الدمام - عقد مجلس إدارة المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه "مائي" اليوم، اجتماع مجلس الإدارة برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس المجلس المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، بحضور أعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالرياض.

واستعرض الرئيس التنفيذي لمركز مائي أمين المجلس المهندس فهاد بن حويزي الدوسري وفريقه، منجزات المركز لعام 2023م والوفورات المائية المحققة من المبادرات والمشاريع، كما ناقش المجلس خطة أعمال ومهام عام 2024م، بالإضافة إلى الموضوعات المدرجة على قائمة جدول أعمال المجلس.

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