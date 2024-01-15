شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ملايين خدمة لأكثر من 200 ألف مستفيد بمستشفى الملك فيصل بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة عضو تجمع مكة المكرمة الصحي أكثر من 2850147 خدمة صحية، من خلال أقسام المستشفى المتنوعة، لأكثر من 238,927 مستفيدًا ما بين العيادات الخارجية وقسم الطوارئ والإسعاف. إحصائيات الخدمات الصحية وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أنه تم إجراء (2746) تدخل جراحي بمختلف التخصصات الجراحية، منها (162) استئصال مرارة، كما استقبلت العيادات الخارجية بالمستشفى (135854) زيارة، فيما استقبل قسم الطوارئ (103073) حالة، وأجرى قسم الأشعة (143353) فحصاً ، فيما قام مركز الأسنان التخصصي بتقديم (18581) خدمة بالمركز.

وتم إجراء (18913) جلسة غسيل كلوي، وقدم قسم المختبر وبنك الدم (775824) فحصًا مخبريًا خلال العام، ونفذ قسم الرعاية المنزلية (1100) زيارة للمرضى بالمنازل، وقام قسم الرعاية الصيدلية بصرف (684324) وصفة طبية، وقد أجرى قسم مناظير الجهاز الهضمي 1760 عملية تدخل منها 1120 منظارًا علويًا و640 منظار قولون.

وقام مركز التأهيل الطبيعي بتقديم 37619 خدمة تنوعت ما بين زيارات لعيادة التأهيل الطبي وتقديم جلسات علاج طبيعي وعلاج وظيفي. تقديم خدمات بأعلى معايير الجودة وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي حرص الإدارة التنفيذية بالتجمع، على تقديم أفضل الخدمات وبأعلى معايير الجودة، وإيصال الخدمات للمستفيدين بكل يسر وسهولة مع الحصول على أعلى نسبة رضا.