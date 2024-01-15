شكرا لقرائتكم خبر عن جراحة لمدة 14 ساعة تنقذ حياة مقيمة أربعينية بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنقذ فريق طبي من قسم جراحة العظام بمستشفى النور التخصصي، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، حياة مقيمة تبلغ من العمر 45 عاماً، تعرضت لإصابات من جراء حادثة سقوط من ارتفاع شاهق. التشخيص وعمل الفحوصات وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أن المريضة قدمت إلى قسم الطواري والحوادث بالمستشفى، من جراء حادث سقوط من على ارتفاع 25 متر، وتم عمل الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات وتطبيق البروتوكولات العلاجية لضمان سلامة المرضى، وبعد عمل الفحوصات والأشعه اللازمة، تبين وجود إصابات وكسور في كلا العضدين والمرفق والساعد والترقوة اليمنى والكتف، مع انفصال عظمي للكتف الأيمن.

وبلطف من الله عز وجل تبين عدم وجود نزيف داخلي بالاعضاء الداخلية أو نزيف بالرأس، وعلى إثره تقرر ضرورة التدخل الجراحي. تفاصيل العملية أجريت عملية استغرقت 14 ساعة لتثبيت الكسور بشرائح معدنية وأسياخ نخاعية مع مسامير طبية، كما تم تثبيت الأربطة المتهتكة بخيوط تعليقية، وبعد الانتهاء من العملية تم تنويم المريضه في العناية المركزة، وبعد عدة أيام تم نقلها إلى قسم جراحة العظام.

وبين التجمع الصحي، بعد توفيق الله والخضوع للجلسات العلاج الطبيعي والأدوية، استعادت المريضه الحركة والقدرة على المشي بشكل مبكر، وتم وإنقاذها من أن تكون طريحة الفراش لبقية حياتها.