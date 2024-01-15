الغيوم والضباب أبرز الظواهر الجوية اليوم بالسعودية

في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
وأبرز الظواهر الجوية هي ( سماء غائمة جزئيا-ضباب- عوالق- صحو- رياح نشطة).
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