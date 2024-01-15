مصادر تكشف مواصفات مسربة لهواتف "آيفون 16"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 15 يناير 2024, 2:06 مساءً

كشفت مصادر من داخل شركة "أبل" الأمريكية عن مواصفات مسربة لهواتف "آيفون 16" و"آيفون 16 بلس". وأوضحت المصادر لموقع "ماك رامورز" التقني المتخصص بأخبار "أبل" أن الشركة تجهز ذاكرة وصول عشوائي "رام" للهواتف الجديدة تصل سعتها إلى 8 جيجابايت. وتعد هذه خطوة ملحوظة بالنسبة إلى "آيفون 16" و"آيفون 16 بلس"، حيث لا تزال الإصدارات السابقة تتمتع بـ"رام" 6 جيجابايت فقط. كما أشارت المصادر إلى أن أجهزة "آيفون 16" ستحصل على تقنية الاتصالات اللاسلكية "واي فاي 6إي" الأسرع في العالم، والتي كانت موجودة في هواتف "آيفون 15 برو ماكس" فقط. أما بالنسبة لهواتف "آيفون 16 برو" فيبدو أنها ستستخدم معالجات "سنابدراجون إكس 75" من الجيل الخامس للاتصالات، والتي توصف بأنها ستكون الأسرع في العالم.

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