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موسم الرياض.. بدء التسجيل في أضخم حدث لعشاق السيارات

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - بدأ اليوم الاثنين، التسجيل في أضخم حدث في الشرق الأوسط لعشاق السيارات والنادرة في موسم الرياض، معرض seven concours 2024.
وينتهي التسجيل للمشاركة في المعرض يوم 15 فبراير المقبل.

مميزات المعرض

- الكشف عن سيارات جديدة للمرة الأولى.
- مشاركة أعرق مصانع السيارات.
- مشاهدة سيارات الأحلام على مضمار الفعاليات.
- الاستمتاع بمشاهدة أغلى سيارات العالم.
- مزاد عالمي لأندر السيارات.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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