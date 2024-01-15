شكرا لقرائتكم خبر عن موسم الرياض.. بدء التسجيل في أضخم حدث لعشاق السيارات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بدأ اليوم الاثنين، التسجيل في أضخم حدث في الشرق الأوسط لعشاق السيارات الرياضية والنادرة في موسم الرياض، معرض seven concours 2024.
وينتهي التسجيل للمشاركة في المعرض يوم 15 فبراير المقبل.
- مشاركة أعرق مصانع السيارات.
- مشاهدة سيارات الأحلام على مضمار الفعاليات.
- الاستمتاع بمشاهدة أغلى سيارات العالم.
- مزاد عالمي لأندر السيارات.
وينتهي التسجيل للمشاركة في المعرض يوم 15 فبراير المقبل.
مميزات المعرض- الكشف عن سيارات جديدة للمرة الأولى.
- مشاركة أعرق مصانع السيارات.
- مشاهدة سيارات الأحلام على مضمار الفعاليات.
- الاستمتاع بمشاهدة أغلى سيارات العالم.
- مزاد عالمي لأندر السيارات.