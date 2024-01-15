شكرا لمتابعة خبر عن تخفيض السقف الأعلى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه تم تخفيض السقف الأعلى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية في عدد من الدول.

وأضافت الوزارة أن الخدمة متاحة في كل من الفلبين، سيرلانكا، بنغلاديش، أوغندا، كينيا، وأثيوبيا، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لمراجعة تكاليف الاستقدام والأنظمة المعمول بها، وفقًا للتغيرات في تكاليف الاستقدام.

وأشارت الوزارة إلى أنه لضمان أسعار عادلة تم تخفيض السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام في دولة الفلبين من 15.900 ريال إلى 14.700 ريال، وفي سيريلانكا من 15.000 ريال إلى 13.800 ريال، وفي بنجلاديش من 13.000 ريال إلى 11,750 ريال.

أما في كينيا من 10,870 ريال إلى 9.000 ريال، وفي أوغندا من 9.500 ريال إلى 8.300 ريال، وفي أثيوبيا من 6.900 ريال إلى 5.900 ريال.

وفي وقت سابق كانت الوزارة قد وجهت الشركات والمكاتب المرخصة بتحديد الحد الأعلى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية من بعض الجنسيات، حيث يبلغ الحد الأعلى لاستقدام خدمات العمالة المنزلية من سيراليون 7.5 آلاف ريال، ومن بوروندي 7.5 آلاف ريال، ومن تايلاند 10 آلاف ريال، غير شامل قيمة الضريبة المضافة.

ويأتي هذا القرار في إطار سعي الوزارة إلى تطوير الخدمات كافة، وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته، وحرصها على مراجعة التكاليف والخدمات المقدمة والأنظمة وفقاً للمتغيرات الاقتصادية، وبما يتناسب معها، حيث تؤكد لجميع المتعاملين ضرورة التقيد بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن عنها، إذ ستتابع تنفيذ ذلك عبر منصة “مساند”.