جبل الذرواء بنجران شاهد على التاريخ

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الرياض - محمد الوسيري - منطقة نجران غنية بالمواقع الأثرية، وتمتاز بكثرة النقوش الإسلامية في العديد من المواقع بالمنطقة، التي أصبحت شاهدة على مكانتها التاريخية، كما أنها كانت موقعاً مهماً على طريق التجارة القديمة، الأمر الذي أسهم في انضمامها لمنظمة اليونسكو، من خلال منطقة حمى الثقافية.

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جبل الذرواء

جبل الذرواء هو أحد تلك المواقع الزاخرة بالنقوش ذات الخطوط البديعة، التي شكلت تاريخاً مهماً، وثقت من خلاله الحياة الاجتماعية خلال فترة صدر الإسلام، وتحكي عن تفاصيل المكان، وحضارة الإنسان قديماً.

ويقع الجبل بنقوشه الجميلة والفريدة جنوب متنزه الملك فهد، وتبرز النقوش الصخرية فيه، وهي منحوتة بشكلٍ بديع، وبلغة تحكي سيرة وحياة السابقين، وحضاراتهم وتفاصيل الأحداث التي مرّوا بها في هذا المكان وأزمنته المختلفة.