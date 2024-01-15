شكرا لقرائتكم خبر عن للجمعيات الأهلية.. ضوابط جمع التبرعات في شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

التقديم لترخيص جمع التبرعات

أهم شروط الترخيص

أن يكون لدى الجمعية ترخيص استقبال الرسائل النصية.

أن تكون ضمن تصنيف الجمعيات الأهلية التالية: (جمعيات التنمية الأسرية - جمعيات الأيتام - الجمعيات الصحية - جمعيات المعاقين).

تقديم تقرير عن عدد الرسائل والمبالغ التي تم تحصيلها.

الدمام - شريف احمد - ألزم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، كافة الجمعيات الأهلية، بالحصول على التراخيص اللازمة من المركز لتنفيذ حملات جمع التبرعات للبرامج الموسمية في شهر رمضان المبارك، وذلك في موعد أقصاه 30 من رجب الحالي.وأكد المركز أنه يمكن تقديم الطلبات للحصول على الترخيص عن طريق الخدمات الإلكترونية بالموقع الإلكتروني عبر منصة المركز، وذلك من خلال تعبئة البيانات المطلوبة وتحميل المستندات اللازمة.كما وضع المركز العديد من الشروط والمتطلبات للحصول على تراخيص جمع التبرعات، ومنها:ويأتي هذا الإجراء من المركز في إطار تنظيم عمل الجمعيات الأهلية وضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها، وحماية المتبرعين من الوقوع ضحايا للاحتيال.