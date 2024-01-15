الأمم المتحدة: نصف النفايات في السعودية غذاء

وسبق أن أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، أن التكلفة الفادحة لنفايات الطعام على المملكة تقدر بنحو 40 مليار ريال سنويا.
نتائج دراسة عن الهدر الغذائي بالمملكة
40.4 مليار ريال الأثر المالي سنويا بناء على الإنفاق الاستهلاكي
4.06 ملايين طن يتم إهدارها كل عام
184 كيلوجراما متوسط مساهمة فردية من نفايات الطعام
335 ألف طن سنويا نفايات نباتية
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