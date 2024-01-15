شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوع.. مشروع "مسام" ينتزع 1.045 لغمًا في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

محافظة مأرب

باب المندب

الدمام - شريف احمد - تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير 2024م، من انتزاع 1.045 لغمًا في مختلف مناطق اليمن.وتضمنت لغم واحد مضاد للأفراد، و118 لغماً مضاداً للدبابات، و915 ذخيرة غير منفجرة و 11 عبوة ناسفة.ونزع فريق "مسام" 168 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، وذخيرتين غير منفجرة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.كما استطاع الفريق في محافظة مأرب من نزع 115 لغمًا مضاداً للدبابات و 400 ذخيرة غير منفجرة و 10 عبوات ناسفة بمديرية مأرب، ولغم واحد مضاد للدبابات بمديرية رغوان.ونزع الفريق في محافظة شبوة لغمًا واحدًا مضادًا للأفراد بمديرية بيحان، ونزع لغمًا واحدًا مضادًا للدبابات وذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية عسيلان.وفي محافظة تعز تمكن فريق "مسام" من نزع 10 ذخائر غير منفجرة في مديرية باب المندب، ونزع الفريق 7 ذخائر غير منفجرة في مديرية المخاء، و302 ذخيرة غير منفجرة بمديرية صبر، ولغمًا واحدًا مضادًا للدبابات و25 ذخيرة غير منفجرة وعبوة واحدة ناسفة بمديرية ذباب.وبذلك يرتفع عدد الألغام التي نُزعت خلال شهر يناير إلى 1.770 لغمًا، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن 428 ألفًا و579 لغمًا، زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.