شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوع.. مشروع "مسام" ينتزع 1.045 لغمًا في اليمن والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير 2024م، من انتزاع 1.045 لغمًا في مختلف مناطق اليمن.
وتضمنت لغم واحد مضاد للأفراد، و118 لغماً مضاداً للدبابات، و915 ذخيرة غير منفجرة و 11 عبوة ناسفة.
ونزع فريق "مسام" 168 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، وذخيرتين غير منفجرة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.
ونزع الفريق في محافظة شبوة لغمًا واحدًا مضادًا للأفراد بمديرية بيحان، ونزع لغمًا واحدًا مضادًا للدبابات وذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية عسيلان.
وبذلك يرتفع عدد الألغام التي نُزعت خلال شهر يناير إلى 1.770 لغمًا، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن 428 ألفًا و579 لغمًا، زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.
وتضمنت لغم واحد مضاد للأفراد، و118 لغماً مضاداً للدبابات، و915 ذخيرة غير منفجرة و 11 عبوة ناسفة.
ونزع فريق "مسام" 168 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، وذخيرتين غير منفجرة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.
محافظة مأربكما استطاع الفريق في محافظة مأرب من نزع 115 لغمًا مضاداً للدبابات و 400 ذخيرة غير منفجرة و 10 عبوات ناسفة بمديرية مأرب، ولغم واحد مضاد للدبابات بمديرية رغوان.
ونزع الفريق في محافظة شبوة لغمًا واحدًا مضادًا للأفراد بمديرية بيحان، ونزع لغمًا واحدًا مضادًا للدبابات وذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية عسيلان.
استمرار خدمات#مركز_الملك_سلمان_للإغاثة" لمساعدة الشعوب الصديقة#اليوم | @KSReliefhttps://t.co/gOb8XgMqm2— صحيفة اليوم (@alyaum)
استمرار خدمات #مركز_الملك_سلمان_للإغاثة" لمساعدة الشعوب الصديقة#اليوم | @KSReliefhttps://t.co/gOb8XgMqm2— صحيفة اليوم (@alyaum) January 15, 2024
باب المندبوفي محافظة تعز تمكن فريق "مسام" من نزع 10 ذخائر غير منفجرة في مديرية باب المندب، ونزع الفريق 7 ذخائر غير منفجرة في مديرية المخاء، و302 ذخيرة غير منفجرة بمديرية صبر، ولغمًا واحدًا مضادًا للدبابات و25 ذخيرة غير منفجرة وعبوة واحدة ناسفة بمديرية ذباب.
وبذلك يرتفع عدد الألغام التي نُزعت خلال شهر يناير إلى 1.770 لغمًا، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن 428 ألفًا و579 لغمًا، زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.