شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تسريبات تكشف كم دفعت السعودية لاستضافة كأس السوبر والان مع التفاصيل الكاملة
أعلن موقع “estadiodeportivo” الإسباني عن تفاصيل التوزيع الاقتصادي للأموال التي ستحصل عليها الفرق المشاركة في كأس السوبر الإسباني المقرر إقامته في المملكة العربية السعودية في يناير المقبل. وتشارك في البطولة أربع فرق هي ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو مدريد، وأوساسونا، ولكن التوزيع المالي يختلف بناءً على مركز كل فريق.
كم دفعت السعودية لاستضافة كأس السوبر
وفقًا للتقرير، فإن الاتفاق الذي تم تحقيقه مع المملكة العربية السعودية يمنح الاتحاد الإسباني لكرة القدم مبلغًا قدره 40 مليون يورو عن كل نسخة من السوبر الإسباني. ويتم توزيع هذا المبلغ بين الفرق المشاركة.
- كوزموس: يحصلون على أربعة ملايين يورو كوسيط لتحقيق الاتفاق.
- الأندية: تحصل على الأموال بناءً على مكانتها، حيث يُعتبر أوساسونا الفئة الأدنى، ومن المتوقع أن يحقق أكثر من 1.5 مليون يورو لمشاركته في البطولة.
هذا ويمكن زيادة هذا المبلغ بمقدار مليون يورو إذا وصل الفريق إلى النهائي، وفي حال الفوز بالبطولة، سيحصل النادي على مليون يورو إضافي، في حين يحتفظ الاتحاد الإسباني بـ 27.8 مليون يورو.”
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