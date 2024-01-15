شكرا لقرائتكم خبر المملكة ثاني وجهة سياحية مفضلة للمواطن الهندي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهرت الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة السياحة الهندية في 2023 أن السعودية احتلت المركز الثاني من حيث عدد الهنود اللذين يختارونها كوجهة سياحية خارجية، بواقع 2.4 مليون مواطن هندي خلال 2022. في حين احتلت الإمارات المركز الأول بعدد 5.9 ملايين مواطن هندي سافر إليها في العام ذاته، وهو ما يعادل 28% من إجمالي السفر السياحي الخارجي للمواطنين الهنود.

كما توجد دول خليجية أخرى مثل قطر والكويت، في أفضل 8 وجهات للسياح من الهند، 880 ألفا و830 ألف على التوالي. وإلى جانب البلدان في شبه الجزيرة العربية، تظهر الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أيضا كوجهات سفر مفضلة.

وحسب تقرير نشره موقع Statista حول تقرير وزارة الهجرة الهندية، فإنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه الرحلات تتم لأغراض ترفيهية أو لأغراض أخرى. وتعزى شعبية دول الخليج والولايات المتحدة ، جزئيا، إلى التطورات في هجرة العمل على مدى العقود الماضية.

وحسب التقرير، فإن العدد الأحدث من تقرير الهجرة العالمية الصادر عن المنظمة الدولية للهجرة، يشير إلى أن تدفقات الهجرة من الهند إلى الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، تأتي ضمن العشرة الأوائل في جميع أنحاء العالم. فالإمارات ـ على سبيل المثال ـ كانت موطنا لحوالي 3.6 ملايين هندي في أغسطس 2023.

أهم الوجهات التي قصدها السياح الهنود 2022

