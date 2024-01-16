شكرا لقرائتكم خبر دراسة ميدانية للحد من آثار متغيرات العصر على معدلات الجريمة بحائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسلم أمير منطقة حائل عبدالعزيز بن سعد، الدراسة العلمية الميدانية لمواجهة متغيرات العصر والمتغيرات الاجتماعية، والحد من آثارها على معدلات الجريمة في المنطقة، التي نفذتها جامعة حائل بإشراف مباشر من وكالة إمارة المنطقة للشؤون الأمنية، بمشاركة جميع الجهات المعنية وذات العلاقة من جميع الجهات الأمنية والمدنية في المنطقة، التي هدفت إلى التعرف على نوعية المتغيرات والمشكلات الاجتماعية والكشف عن أبرز القضايا الحديثة التي تهدد أمن المجتمع واستقراره، ودعم القطاع الخاص والحكومي في مكافحة الجريمة.

جاء ذلك خلال استقبال أمير المنطقة بمكتبه أمس، رئيس جامعة حائل الدكتور راشد الشريف، ووكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية عبدالعزيز الصقر، ووكلاء الجامعة وفريق الدراسة.

ونوه خلال الاستقبال بالدعم السخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين لدعم إمارات المناطق، بمتابعة وزير الداخلية، ودعمهم الجامعات السعودية لتؤدي أدوارها العلمية وخدمة محيطها ضمن مسؤولياتها المجتمعية، بمتابعة وزير التعليم، مثنيا على الجهود التكاملية بين الإمارة والجامعة والجهات الأمنية والخدمية، والجهد المتميز لوكالة الإمارة للشؤون الأمنية، وحرص الجميع على الإسهام في كل ما يعود على تعزيز الأمن وتنمية وتطوير المنطقة. وأعرب عن شكره للجامعة وللقائمين عليها ولفريق الدراسة العلمية الميدانية.