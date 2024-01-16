7 ألوان طبيعية تزين المباني التراثية في عسير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على قمم الجبال وعلى ضفاف القرى تستدعي المباني التراثية في منطقة عسير ماضي المكان العريق، عبر حرفية البناء وجمالية الزخارف الفنية للمنازل، وذلك من خلال تنوعها الهندسي وتنسيقها اللوني المكون من 7 ألوان تزين جدران المنازل.

ويختلف تنسيق درجات الألوان حسب موقع المنزل سواء كان في (الأصدار، أو الهضاب الداخلية، أو مرتفعات السراة، أو السهل التهامي)، حيث يستخدم أهالي منطقة عسير في تلوين رسوماتهم ووحداتهم الزخرفية صبغات طبيعية مأخوذة من بعض النباتات والطين أو من الأكاسيد الحجرية.

ويحضر « القط العسيري» جامعا تلك الألوان الطبيعة بوصفه فنا يزين جدران المنازل في منطقة عسير منذ مئات السنين، ويعتمد على الزخارف الهندسية البديعة التي تستوحي أبعادها ودلالاتها من الثقافة المحيطة، وخصوصا ألوان الطبيعة.

وكلمة «قَط» في معاجم اللغة العربية تعني «خط» أو « نحت» أو» قطع»، وهو ما تفعله مبدعات المنطقة من النساء في المنازل، وخصوصا منازل الأثرياء ووجهاء المجتمع قديما، ليدخل فن» القط العسيري» لواجهة الاهتمام العالمي بعد أن تم اختياره ضمن القائمة التمثيلية للتراث العالمي غير المادي، لدى منظمة «اليونسكو» في عام 2017م.