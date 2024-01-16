جائزة تميز لتطوير مهارات وقدرات وتحصيل الأيتام

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- بواسطة أيمن الوشواش - لتطوير قدراتهم وإبداعاتهم، دشن أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد الكترونيا جائزة التميز للأيتام من مستفيدي جمعية رؤوم للأيتام برفحاء، التي تهدف إلى تحفيز الأيتام المستفيدين وغرس ثقافة التميز والإبداع بينهم ورفع مستوى التحصيل الدراسي وتطوير المهارات والقدرات، إضافة إلى تجسيد المواطنة الصالحة وتعزيز القيم والسلوك الإيجابي. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتطوير قدراتهم وإبداعاتهم، دشن أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد الكترونيا جائزة التميز للأيتام من مستفيدي جمعية رؤوم للأيتام برفحاء، التي تهدف إلى تحفيز الأيتام المستفيدين وغرس ثقافة التميز والإبداع بينهم ورفع مستوى التحصيل الدراسي وتطوير المهارات والقدرات، إضافة إلى تجسيد المواطنة الصالحة وتعزيز القيم والسلوك الإيجابي. جاء ذلك خلال استقباله أمس في مكتبه بمحافظة رفحاء رئيس جمعية رؤوم للأيتام وطبان التمياط، وأعضاء مجلس الإدارة. ونوه الأمير فيصل بن خالد لاهتمام القيادة في تطوير وتنمية القطاع غير الربحي ليلعب دوره المهم والحيوي في توفير القنوات الخيرية للمحسنين، وتوفير الدعم والمساندة للفئات المستفيدة ومن ذلك الأيتام، مؤكدا أن فئة الأيتام فئة عزيزة وهم في أمس الحاجة للوقوف معهم من خلال دعم الجمعيات الخيرية لرعاية الأيتام، مشيدا بدور الجمعية في إيجاد وسائل متنوعة ومستدامة لتنمية الموارد المالية وشمولية أدائها وجودة برامجها التي حققت نتائج مميزة في رعاية الأيتام. من جهته قدم رئيس الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمحافظة رفحاء «رؤوم» الشكر لأمير منطقة الحدود الشمالية على دعمه واهتمامه ببرامج وأنشطة الجمعية. أهداف الجائزة: تحفيز الأيتام المستفيدين.

غرس ثقافة التميز والإبداع بينهم.

رفع مستوى التحصيل الدراسي.

تطوير المهارات والقدرات.

تجسيد المواطنة الصالحة.

تعزيز القيم والسلوك الإيجابي.

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