سفلتة الطرق الرئيسة بمخططات ولي العهد في مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل أمانة العاصمة المقدسة حاليا أعمال مشروع سفلتة وإيصال الخدمات البلدية في مخططات ولي العهد 1-2-3-4، حيث نفذت الأمانة سفلتة عدد من الطرق الرئيسة والطرق الداخلية بكمية أسفلت بلغت 44.533 م3، فيما بلغت أعمال الحفريات 59.000 م3، وأعمال ردم للتربة الصالحة من ناتج الحفر ‏47.000 م3، بما يسهم في ربط الشوارع وتسهيل الحركة المرورية في المنطقة.

وكانت الأمانة، أبرمت أخيرا عددا من العقود الجديدة لمشاريع خاصة بسفلتة مخططات المنح في مواقع متفرقة بمكة المكرمة، من ضمنها مخططات ولي العهد 1-2-3-4، إضافة إلى عدد من مخططات المنح الأخرى بالشرائع والعمرة والراشدية وغيرها، وبقيمة إجمالية بلغت 164 مليون ريال، حيث بدأت إدارة تنفيذ مشاريع الطرق والإنارة بوكالة المشاريع بالأمانة في تنفيذ هذه المشاريع وفق جدول زمني، لتحقيق أعلى مستوى من الخدمات لأهالي وسكان كافة المخططات الجديدة بأم القرى مع إيصال الخدمات لها.

وأوضحت أن هذه المشاريع تم توقيعها مع عدد من الشركات الوطنية المتخصصة وذات الإمكانات العالية، مبينة أنها شملت سفلتة العديد من مخططات المنح بمكة المكرمة مثل مخططات ولي العهد 1-2-3-4-5 ، ومخطط العسيلة، ومخطط منح الشرائع رقم 12، ومخطط الخضراء، وإضافات المنح 12، ومخطط جبل السيدة خديجة، ومخطط حي خميم بكدي، ومخطط روابي كدي، ومخطط العكيشية، ومخطط الريان للمنح، وتعديل مخطط محبس الجن، ومخطط العسيلة، ومخطط العمرة 11 والراشدية 2 وغيرها من المواقع.

سفلتة المخططات التالية: