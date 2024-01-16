نظام ذكي للتعرف على أنواع النخيل من صور أشجارها

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ويهدف البحث إلى تطوير نظام ذكي يستطيع التمييز بين أنواع النخيل المختلفة في المملكة بناء على صور أشجار النخيل دون الحاجة إلى صور الثمار أو أي معلومات أخرى.
ويعد هذا البحث الأول من نوعه على مستوى العالم، حيث كانت الطرق السابقة للتعرف على أنواع النخيل تعتمد على البصمة الوراثية أو الثمار، وهي طرق تتطلب تكاليف عالية وخبرات متخصصة ولا تتوافق مع توافر الثمار طوال العام.
البحث وأهدافه
- يهدف إلى تطوير نظام ذكي يستطيع التمييز بين أنواع النخيل.
- التمييز بناء على صور الأشجار دون الحاجة إلى صور الثمار.
- الطرق السابقة كانت تعتمد على البصمة الوراثية أو الثمار.
- الطريقة القديمة تتطلب تكاليف عالية وخبرات متخصصة.
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