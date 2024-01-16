شكرا لقرائتكم خبر نظام ذكي للتعرف على أنواع النخيل من صور أشجارها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نشر فريق بحثي من جامعة الملك سعود بحثا علميا مبتكرا في مجلة «Frontiers in Plant Science»، إحدى المجلات العلمية الرائدة في مجال علوم النبات.

ويهدف البحث إلى تطوير نظام ذكي يستطيع التمييز بين أنواع النخيل المختلفة في المملكة بناء على صور أشجار النخيل دون الحاجة إلى صور الثمار أو أي معلومات أخرى.

ويعد هذا البحث الأول من نوعه على مستوى العالم، حيث كانت الطرق السابقة للتعرف على أنواع النخيل تعتمد على البصمة الوراثية أو الثمار، وهي طرق تتطلب تكاليف عالية وخبرات متخصصة ولا تتوافق مع توافر الثمار طوال العام.

البحث وأهدافه