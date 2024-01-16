شكرا لقرائتكم خبر ملتقى علمي يبرز دور طلاب المنح السعودية في تنمية بلدانهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت أمس أعمال الملتقى العلمي الثالث لطلاب المنح الدراسية تحت عنوان «دور الجامعات السعودية في تأهيل طلاب المنح للإسهام في التنمية المستدامة لبلدانهم: رؤى وتجارب»، الذي تنظمه الإدارة العامة للطلاب الدوليين بجامعة الملك خالد، بحضور رئيس الجامعة الدكتور فالح السلمي، وذلك بمركز المؤتمرات الطبية بالمدينة الجامعية بالفرعاء، ويستمر لمدة يومين.

وبين السلمي أن حكومة المملكة تبذل جهودا كبيرة لاستقطاب الطلاب الدوليين للدراسة في المملكة وتقديم كامل الدعم والرعاية لهم إيمانا منها بدورهم الفاعل في تحقيق التنمية المستدامة لبلدانهم، مقدمة كافة أشكال الدعم للدارسين بجامعاتها والعمل على استقطاب الراغبين في الدراسة عبر قنوات تسهل قبولهم، مشيرا إلى قرار مجلس الوزراء باستحداث تأشيرة تعليمية طويلة وقصيرة المدى، التي تستهدف الطلاب والطالبات والباحثين والأكاديميين لمرحلة الدراسة الجامعية يتم من خلالها استقطاب الطلاب الدوليين وتقديم المملكة بوصفها وجهة تعليمية جاذبة، ورفع مستوى تصنيف وكفاءة المؤسسات التعليمية السعودية عالميا، وزيادة إسهام المملكة في نشر قيم الوسطية والاعتدال وتعليم اللغة العربية. وأكد أن الجامعة استقطبت 2500 طالب وطالبة من 85 جنسية يدرسون في مختلف التخصصات والبرامج من الدبلوم إلى الدكتوراه.

من جهته نوه رئيس اللجنة العلمية الدكتور سعيد الشهراني، إلى أن الملتقى يناقش عدة محاور منها مبادرات تنموية لكوكبة من خريجي الجامعات السعودية أسهمت في التنمية المستدامة لبلدانها؛ منها الصحية والتعليمية والاجتماعية والإعلامية.

من محاور الملتقى: