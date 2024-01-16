15416 طريقا تحت التنفيذ والصيانة أغلبها فرعية

كشفت بيانات عن إحصائيات الطرق بالمملكة عن وجود 15416 طريقا تحت التنفيذ والصيانة، وذلك حتى 15 نوفمبر 2023، وتصدرت الطرق الفرعية قائمة الطرق التي تنفذ حاليا أو تحت الصيانة بواقع 10137 طريقا، تلتها الطرق الرئيسية بواقع 3272 طريقا، ثم الطرق الثانوية بـ 2006 طرق.

ويشرف على هذه الطرق كل من وزارتي النقل والخدمات اللوجستية والشؤون البلدية والقروية والإسكان، حيث بلغ عدد الطرق في منطقة الرياض 4054 طريقا كأعلى المناطق.

إستراتيجية قطاع الطرق

من جانب آخر، كشفت الهيئة العامة للطرق عن أبرز إنجازاتها لعام 2023، ويأتي في مقدمتها اعتماد مجلس الوزراء لإستراتيجية قطاع الطرق، حيث تعمل الهيئة على تنفيذ العديد من المبادرات في إطار هذه الإستراتيجية، التي تضم 52 مبادرة في مجالات متنوعة، تشمل المبادرات 10 مبادرات للسلامة المرورية، و 10 مبادرات لتطوير السياسات واللوائح والمعايير، بالإضافة إلى 9 مبادرات لتحسين جودة الطرق، و7 مبادرات للتعاون مع القطاع الخاص، و 3 مبادرات لتحسين الكثافة المرورية، و5 مبادرات لتعزيز الحوكمة، و 4 مبادرات لضمان الاستدامة المالية، و4 مبادرات لتطوير القدرات والكفاءات.

خفض وفيات الحوادث المرورية

وأوضحت هيئة الطرق أن الإستراتيجية ترتكز على عدة محاور رئيسية وهي جودة الطرق، والسلامة المرورية، والكثافة المرورية؛ بهدف الوصول إلى التصنيف السادس عالميًا في مؤشر جودة الطرق، وخفض عدد الوفيات على الطرق إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، كما تهدف إلى تغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية وفقًا لتصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق IRAP، والحفاظ على مستوى خدمات متقدمة لطاقة استيعاب شبكة الطرق، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية إلى 20%.

وبينت الهيئة أن لإستراتيجية قطاع الطرق أثرا كبيرا في دعم الناتج المحلي وإيجاد الوظائف، حيث يتوقع أن تستهدف الإستراتيجية دعم الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 74 مليار ريال، وإيجاد 293 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في قطاع الطرق بحلول عام 2030.

يذكر أن إستراتيجية قطاع الطرق تُعـد إحدى الإستراتيجيات القطاعية المنبثقة من الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وتنص رؤيتها على تعزيز سلامة واستدامة قطاع الطرق، بقيادة كفاءات وطنية، والرفع من جودة شبكة الطرق وتجربة مستخدميها والتشجيع على الابتكار.

أعداد الطرق ووضعها الحالي:

- 10137 فرعي

- 3272 رئيسي

- 2006 ثانوي

- 14925 تحت الصيانة

- 490 تحت التنفيذ

- 2604 مزدوج

- 8175 المخارج