شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية تعاون بين "وقاية" وجمعية "وعي" للتوعية بالصحة العامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت هيئة الصحة العامة «وقاية» اتفاقية تعاون مع جمعية وعي لصحة المجتمع في مقر الهيئة بالعاصمة الرياض⁩ مؤخرًا، وتهدف الاتفاقية إلى رفع مستوى الوعي في مجالات الصحة العامة المختلفة.تضمنت اتفاقية التعاون عدة مجالات منها: المشاركة بتقديم الأنشطة والبرامج الصحية الوقائية والبرامج التدريبية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وإتاحة الفرصة لمنسوبي الجمعية المشاركة في برامج أكاديمية الصحة العامة التدريبية، بالإضافة إلى المشاركة في البرامج البحثية والدراسات، والمساهمة بأولويات الصحة العامة والتدخلات الصحية في المملكة، وبناء وتنفيذ بعض المشاريع والمبادرات التي لها علاقة بالصحة العامة.مثل هيئة الصحة العامة «وقاية» نائب الرئيس التنفيذي الدكتور رياض الغامدي، ومن جانب جمعية وعي لصحة المجتمع رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمود محمود.