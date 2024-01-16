السعودية | معرض Big 5 Construct Saudi يعود في نسخته ال 12

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن معرض Big 5 Construct Saudi يعود في نسخته ال 12 والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - يتوقع أن يحقق قطاع البناء و التشييد في المملكة العربية السعودية نمواً بمعدل سنوي متوسط قدره 4٪ بين عامي 2024 و 2027، مدعوماً بالمبادرات الاستراتيجية التي تركز على التنويع الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية 2030 (المصدر: JLL). و تماشياً مع هذا الزخم، يعود أكبر معرض في قطاع البناء و التشييد في المملكة، Big 5 Construct Saudi، في نسخته الثانية عشرة إلى مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات في الفترة من 26 إلى 29 فبراير في عام 2024، ويتضاعف حجمه وسعته الاستيعابية حيث سيغطي مساحة 70,000 متر مربع.

سيجمع الحدث أكثر من 1300 عارض، مسجلاً زيادة قوية بنسبة 55٪ مقارنة بالعام الماضي، من أكثر من 40 بلد للتواصل مع أكثر من 55000 من المتخصصين في قطاع البناء والتشييد، وسيقام في موقع مشترك مع Big 5 Construct Saudi وجنباً إلى جنب مع أربع فعاليات متخصصة: HVAC R Expo Saudi و FM Expo Saudi و Stone & Surface Saudi و Windows و Doors &Facades Event Saudi.

وقال محمد كازي، نائب الرئيس لفعاليات لإنشاءات في دي إم جي إيفنتس، الجهة المنظمة لمعرض Big 5 Construct Saudi: “يتضاعف حجم معرض Big 5 Construct Saudi ليتناسب مع التطورات الهائلة في صناعة البناء والتشييد في المملكة، ويعزز تنوع العروض بمشاركة العارضين المحليين والدوليين الذين يجمعون الأفكار الرائدة والتقنيات المبتكرة والخبرات التي لا مثيل لها”.

مع وجود مجموعة قوية من المشاريع بقيمة 2.1 تريليون دولار للسنوات الثماني المقبلة، وفقا لجيري تود، رئيس قسم التنمية الوطنية في صندوق الاستثمارات العامة (المصدر: عرب نيوز)، تقف المملكة العربية السعودية على عتبة حقبة تحولية تتميز بنمو هائل.

و يضيف محمد كازي: “في الوقت الذي فازت فيه المملكة العربية السعودية باستضافة معرض الرياض إكسبو 2030 وكأس العالم لكرة القدم 2034 ، يستمر حدثنا في مد الجسور بين التعاون الدولي حيث يستعد أصحاب المصلحة لتلبية المتطلبات الناشئة عن المشاريع الضخمة والعملاقة الجارية والقادمة بمليارات الدولارات في المملكة”.

قطاعات منتجات متنوعة وعارضين تحت سقف واحد

في إطار سعيه لرسم مستقبل قطاع البناء في المملكة، يستعرض معرض Big 5 Construct Saudi أكثر من 20,000 منتج وخدمة في إطار تسعة قطاعات إنتاجية في عام 2024. وتشمل هذه المباني، والديكورات الداخلية والتشطيبات، ومواد وأدوات البناء، وأمن المباني والتحكم في الوصول، والمباني الذكية، والنمذجة، والمطابخ والحمامات، وآلات المصانع والمركبات، والطاقة الشمسية والهندسة الكهربائية والميكانيكية.

ولدعم قطاع المنتجات، يركز الحدث الذي يستمر أربعة أيام أيضاً على أربعة قطاعات جديدة مثل الخرسانة وتقنيات البناء والصلب والتصميم الحضري والمناظر الطبيعية، والتي تغطي جنباً إلى جنب مع قطاعات المنتجات الحالية دورة البناء بأكملها.

يستضيف المعرض التجاري هذا العام أجنحة 20 دولة مثل ألمانيا والصين واليونان وإيطاليا وتركيا والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وقطر ، مع انضمام مصر والأردن وإسبانيا والهند إلى القائمة لأول مرة. ويضيف محمد كازي بالقول: “مع تزايد الحضور الدولي في معرض Big 5 Construct Saudi الذي يجمع بين اللاعبين البارزين في الصناعة، فإنه يوفر منصة تعاونية لأصحاب المصلحة لبناء شراكات جديدة تعزز نمو قطاع البناء في المملكة”.

ويأتي نمو الحضور الدولي أيضاً على خلفية الدعم المحلي القوي لهذا الحدث مع انضمام اللاعبين الرائدين في مجال البناء في البلاد إلى تشكيلة العارضين. وتشمل بعض هذه ، مجموعة الزامل ، وهي شركة متنوعة. البواني ، عملاق المقاولات ؛ سمنان القابضة ، مزود حلول المياه وشركة منتجات البناء (CPC)، المورد الشهير للمنتجات النهائية.

كما تشارك شركة حسين والحسن شاكر وإخوانه، وهي شركة رائدة في مجال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، هذا العام وتدعم الحدث بصفتها الراعي الماسي. وتعليقا على مشاركتهم، قال خالد جيز، مدير التسويق: “تتمثل مهمتنا في HH-Shaker في تزويد السوق السعودي بحلول تكييف الهواء عالية الجودة وترسيخ مكانتنا كشركة رائدة بين المنافسين في صناعتنا. هذا العام، نحن فخورون بالمشاركة في معرض Big 5 Construct جنبا إلى جنب مع شريكنا الموثوق ميديا إيه سي. سنعرض أحدث تقنياتنا الموفرة للطاقة ليتم طرحها في السوق السعودية في عام 2024. ونحن نتطلع إلى حدث ناجح آخر”.

كما يدعم معرض HVAC R Expo، كراع بلاتيني، شركة كارير Carrier الأمريكية متعددة الجنسيات لمعدات التدفئة والتهوية و التكييف والتبريد و أنظمة الأمن و الحرائق. وتعليقاً على مشاركة الشركة الرائدة في المعرض، قال سلمان زبيان، مدير عام شركة كارير في المملكة العربية السعودية: “إنها فرصة عظيمة لنا في كارير لنكون جزءاً من معرضي Big 5 Construct Saudi و HVAC R Expo كي نستعرض حلولنا المتطورة والمبتكرة والموثوقة والمستدامة. ونحن نتطلع إلى الانخراط مع قادة الصناعة والخبراء والمهنيين مرة أخرى في هذا الحدث. نحن نؤمن بقوة الابتكار والجودة، ووجودنا في معرض HVAC R Expo هو شهادة على التزامنا بتطوير صناعة البناء والتشييد”.

بعض العلامات التجارية الجديدة المعروضة هذا العام هي الشركة البريطانية متعددة الجنسيات المصنعة لمعدات البناء JCB. شركة SKM لتكييف الهواء ومقرها الإمارات العربية المتحدة. ستانلي آند بلاك ديكر ومقرها الولايات المتحدة ، وهي شركة مصنعة للأدوات والأجهزة الصناعية ؛ Kingspan ، الشركة الرائدة في مجال حلول العزل لغلاف المباني ؛ KNEST ، شركة صب الخرسانة الألومنيوم من الهند ؛ وشركة سفنكس للزجاج، وهي شركة لصناعة الزجاج والسيراميك والخرسانة في مصر.

تعزيز القيادة الفكرية والتعلم العملي

سوف يزخر Big 5 Construct Saudi بفرص التواصل الصناعي التي توفر للحاضرين فرصة لتحقيق أقصى استفادة من أكثر من 60 من محادثات Big 5 المعتمدة من CPD (التطوير المهني المستمر) المجاني. يوفر برنامج المحادثات للمهنيين فرصة لجمع نقاط التطوير المهني المستمر، وهو مطلب على مستوى الصناعة للبناء على المعرفة العملية المطبقة على مهنة البناء.

من قادة البناء إلى المبتكرين والمهندسين المعماريين إلى ممارسي إدارة المشاريع والمرافق بالإضافة إلى التقنيين، ستقدم المحادثات وجبات سريعة ثاقبة تحت 13 مساراً. وتشمل هذه الأعمال الخرسانة، والاستدامة، والابتكارات التكنولوجية والتحول الرقمي في البناء، واستراتيجيات التعاقد، وإدارة المخاطر والشؤون القانونية، وإزالة الكربون، والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC R)، والهندسة المعمارية والتصميم، وإدارة المرافق، وتحديثات المشاريع العملاقة، والمباني الذكية، وإدارة المشاريع والقيادة.