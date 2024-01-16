الصحة تكشف ضوابط الزي الرسمي للكادر الطبي والأماكن التي يحظر ارتداءه فيها

أعلنت وزارة الصحة ضوابط الزي الرسمي للكادر الطبي في منشآتها، وذلك بهدف الحفاظ على المظهر اللائق والمهني للعاملين في المجال الصحي. وتشمل الضوابط ما يلي: المظهر العام: يجب أن يكون الموظف حسن الهندام، ذا مظهر لائق وملائم للذوق العام.

يجب أن يكون الموظف حسن الهندام، ذا مظهر لائق وملائم للذوق العام. الملابس: يجب تجنب ارتداء الملابس غير اللائقة، ذات دلالات أو رسومات مسيئة، أو الملابس الضيقة أو المفتوحة أو القصيرة.

يجب تجنب ارتداء الملابس غير اللائقة، ذات دلالات أو رسومات مسيئة، أو الملابس الضيقة أو المفتوحة أو القصيرة. الشعر: يجب الامتناع عن قصات الشعر الغريبة.

يجب الامتناع عن قصات الشعر الغريبة. غطاء الرأس للسيدات: يجب على السيدات الالتزام بغطاء الرأس غير الشفاف طوال فترة العمل.

يجب على السيدات الالتزام بغطاء الرأس غير الشفاف طوال فترة العمل. الماكياج: يجب عدم المبالغة في وضع مساحيق التجميل والمناكير والأظافر والعطور.

يجب عدم المبالغة في وضع مساحيق التجميل والمناكير والأظافر والعطور. المعطف الطبي: يجب أن يكون المعطف الطبي واسعًا وطويلاً إلى الركبة.

يجب أن يكون المعطف الطبي واسعًا وطويلاً إلى الركبة. الزي الرسمي حسب التصنيف الوظيفي: يجب الالتزام بالزي الرسمي المقرر حسب التصنيف الوظيفي.

يجب الالتزام بالزي الرسمي المقرر حسب التصنيف الوظيفي. الملابس الرسمية في الأماكن العامة: يمنع ارتداء ملابس العمل الرسمية في الأماكن العامة في وقت الاستراحة وخارج أوقات العمل.

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