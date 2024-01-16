شكرا لمتابعة خبر عن أمير الحدود الشمالية يزور مواطنا برفحاء أصيب بشلل رباعي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - زار الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، رجل الأمن المتقاعد حسن الشمري في منزله بمحافظة رفحاء الذي تعرض لحادث مروري نتج عنه إصابته بشلل رباعي.

وعمل أمير الحدود الشمالية، على الاطمئنان على صحة الشمري، سائلاً الله أن يمنّ عليه بالصحة والعافية والشفاء العاجل، موجهًا باستكمال علاجه في مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية.

ووجه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المنطقة بالوقوف على احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم جميع الخدمات لهم بما يضمن استفادتهم الكاملة من المميزات المجانية التي توفرها الدولة لهذه الفئة الغالية.