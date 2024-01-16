شكرا لقرائتكم خبر عن 333 ألف مستفيد في مستشفى الولادة والأطفال بمكة خلال 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم مستشفى الولادة والأطفال عضو تجمع مكة المكرمة الصحي خدماته أكثر من 333916 مستفيد خلال 2023، وتنوعت الحالات ما بين 5885 ولادة طبيعية و3297 ولادة قيصرية، في حين بلغ عدد المراجعين للطوارئ 121214 مراجع بينم بلغ عدد المراجعين للعيادات الخارجية 194374 مراجع.

كما تعددت العمليات التي أُجريت في المستشفى إلى عدة أنواع؛ منها العمليات الطارئة والمجدولة؛ حيث بلغ عدد العمليات الجراحية الطارئة 3451 عملية، كما بلغ عدد العمليات الجراحية المجدولة 5490 عملية كما بلغ عدد فحوصات الأشعة 69973 و2961587 فحوصات المختبر.

يُعد مستشفى الولادة والأطفال أكبر مستشفى متخصص في المنطقة ويستقبل المراجعين من داخل مكة المكرمة وخارجها لتنوع التخصصات الصحية في مجال النساء والأطفال، كما يوجد عدد من المراكز المتخصصة والدقيقة حيث حقق مؤخراً اعتماد سباهي لمدة 3سنوات للمرة الثالثة.

حصل المستشفى للمرة الأولى على شهادة الاعتماد CAP بالإضافة إلى اعتماد شهادة الهسب لقسم التغذية والعديد من الإنجازات التي تحققت خلال عام 2023 والتي كانت نتيجة الجهود المبذولة في الحصول على أعلى نسبة رضا للمرضى والمراجعين.