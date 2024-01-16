شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يلتقي نظيرته بالإكوادور لبحث العلاقات بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، وزيرة الخارجية والحراك البشري في جمهورية الإكوادور جابرييلا سومرفيلد، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، المنعقد في مدينة دافوس السويسرية.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وفرص تعزيزها في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر حيال الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد السويسري الدكتور عادل مرداد، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.