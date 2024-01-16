شكرا لقرائتكم خبر عن باستخدام الجهاز الجراحي الملاحي استئصال ورم ليفي متحجر لعشرينية بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح فريق طبي بقسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى النور التخصصي عضو تجمع مكة المكرمة الصحي بإجراء عملية جراحية لمريضة تبلغ من العمر 20 عام تعاني من بروز العين اليمنى.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أن المريضة حضرت إلى عيادة جراحة الأنف والأذن والحنجرة بعد تحويلها من مستشفى حراء العام وهي تعاني من بروز في العين اليمنى منذ مايقارب 3 سنوات، وبعد فحص المريضه عن طريق المنظار والأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، اتضح وجود كتله في الأنف والجيوب الأنفية في الجهة اليمنى بمقياس 5*5 سم وهو عبارة عن ورم ليفي متحجر موجود بالجيوب الأنفية متصل بشكل مباشر مع العين اليمنى، مما تسبب إلى بروز العين إلى الأمام وتسببت الكتله في تأكل في عظمة قاع الجمجمة في أكثر من منطقة.

وقال: "تم إجراء التدخل الجراحي باستخدام أحدث التقنيات عن طريق الجهاز الجراحي الملاحي والذي يعد من أحدث الأجهزه في هذا المجال والذي ساهم بفضل الله في استئصال الكتلة بشكل كامل، حيث تبين أنه ورم ليفي حميد".

وبين التجمع الصحي، أن هذا الورم من الأورام النادرة جدا حيث تبين الدراسات والأبحاث أن هذه الحالات لا تزيد عن 60 إلى 70 حالة مسجلة من أكثر من 200 عام، كما أن هذه الحالات لاتستجيب للكيماوي ولا للعلاج الإشعاعيّ لذلك يتم استئصالها بالكامل عن طريق الجراحة، وخرجت المريضة بعد نجاح العملية وتتم معاينتها بشكل دوري في العيادات الخارجية.