شكرا لمتابعة خبر عن آل الشيخ يكشف تفاصيل إطلاق النار على مكتبه عندما كان رئيساً لهيئة الأمر بالمعروف.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، تفاصيل واقعة إطلاق النار على مكتبه عندما كان رئيساً لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وقال آل الشيخ: “في أحد الأيام ذهبت إلى فرع الهيئة في المدينة، وفي الحادية عشر صباحا تلقيت اتصال هاتفي من أفراد الأمن يفيد بإطلاق نار على مكتبي من الشارع، مشيرا إلى أنه طلب إبلاغ الجهات الأمنية.

وأضاف : “تم إبلاغ الجهات الأمنية، وقاموا بعمل المعاينات، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء”، مشيرا إلى أن الرصاصة كانت توجد بين الزجاج والجدار ولم يقوموا بفحصها مؤكدا أن الأمر مر بسلام