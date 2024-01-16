شكرا لمتابعة خبر عن وزير الشؤون الإسلامية: مصلى النساء يتم إغلاقه في بعض المساجد لأسباب أمنية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد. وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف عبدالعزيز آل الشيخ، أن غلق مصلى النساء في بعض المساجد، يكون لأسباب أمنية.

وأضاف الوزير أن مصلى النساء يكون مفتوح في رمضان وغير رمضان، ولكن غلقه في بعض المساجد، نتيجة لبعض الأشياء الخاطئة التي تمارس فيه وتشكل خطرًا على النساء.

وتابع أنه بعض هذه الأشياء لا يمكن الحديث عنها، ولكن هناك أماكن يكون فيها ترويع للنساء، حيث ذكر أنه في إحدى المساجد، دخل عليهم سارق واستولى على جميع ممتلكاتهم أثناء الصلاة في السجود، مؤكدًا أنني لسنا في مجتمع ملائكي.