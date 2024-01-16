تراند اليوم : "صديقي ورطني".. ..بالفيديو.. الصرامي يكشف سبب ندمه في العمل كمتحدث لنادي النصر

صحيفة الخليج 365: كشف الإعلامي سعود الصرامي، عن ندمه بعد أن عمل متحدثا في نادي النصر مجاملة لصديقه عبدالرحمن الحلافي.

وقال "الصرامي"، خلال ظهوره ببرنامج "على بياض"، إنه صديق خاص لعبدالرحمن الحلافي، وكان يعرف صفوان أيضا قبلها.

وتابع: "الحلافي كان يبغاني أنا، إلى درجة أني أروح له بشكل شبه يومي، وفجأة في يوم لقيته جايب العقد في البداية رفضت لكن في الأخير وافقت".

وأضاف: أنا ما استمتعت بالعقد لأني جئت بطريقة خاطئة، المفروض أنا الريس مو هم، أنا واحد موجود في الرياضة 30 سنة، ما بيصير هم يصيروا رؤوساء علي وهم ما يدرون عن الكورة".

وأكمل: "مفروض انا الرئيس عليهم كيف الهرم يصير مقلوب ويترأسون علي؟".

واختتم: أنا جاملت الحلافي لكن في بعض الأحيان الصداقة تورطك، وجلست حوالي سنة وصرحت بتصريحين فقط لكن لا زال صداها يتردد".