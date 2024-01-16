شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية تعاون لتعزيز الخدمات المقدمة للصم وضعاف السمع بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شهد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، توقيع اتفاقية تعاون بين الوزارة والجمعية السعودية لمترجمي لغة الإشارة؛ لتقديم خدمات مساندة للصم وضعاف السمع، من خلال إقامة دورات تدريبية لمنسوبيها في مناطق المملكة كافة.
جاء ذلك خلال فعالية «اسمعنا بعينيك» التي نظمتها الوزارة في مقرها بالرياض اليوم، واشتملت على معرض مصاحب، ضم أركان متنوعة لمنسوبي الجمعية، تم تقديمها بلغة الإشارة؛ من خلال جملٍ واقعية داخل بيئة العمل، تسهل على منسوبي الوزارة التعامل مع المراجعين والموظفين الصم وضعاف السمع.
كما تستهدف إقامة دورات تعريفية عن الوزارة للصم وضعاف السمع في المناطق كافة، وتنظيم ورش عمل لمترجمي لغة الإشارة للمساهمة في نقل المعرفة والاستفادة من البرامج.
وتسعى الوزارة والجمعية من خلال هذه الاتفاقية، إلى تطوير مهارات التواصل في بيئة العمل للصم وضعاف السمع، وسد فجوة الاحتياج لهم في المجتمع، من خلال العمل على تمكينهم، وتأهيلهم، ومساعدتهم على اكتشاف ذواتهم، إلى جانب إرشادهم وفق إطار ومعايير مهنية احترافية؛ لتحقيق طموحهم المهني، وضمان مستقبل وظيفي ناجح لهم.
جاء ذلك خلال فعالية «اسمعنا بعينيك» التي نظمتها الوزارة في مقرها بالرياض اليوم، واشتملت على معرض مصاحب، ضم أركان متنوعة لمنسوبي الجمعية، تم تقديمها بلغة الإشارة؛ من خلال جملٍ واقعية داخل بيئة العمل، تسهل على منسوبي الوزارة التعامل مع المراجعين والموظفين الصم وضعاف السمع.
المحتوى التوعويوقّع المذكرة عن الوزارة وكيل الخدمات المشتركة محمد الزبيدي، وعن الجمعية مديرها علي الهزاني، وقد نصّت على قيام الوزارة باعتماد البطاقات الصادرة لمترجمي لغة الإشارة.
وتهدف المذكرة إلى ترجمة المحتوى الإعلاني والتوعوي المصور للوزارة بلغة الإشارة، إلى جانب ترجمة بلاغات الصم وضعاف السمع، وتفعيل لغة الإشارة في المبادرات المختلفة التي تستهدف منسوبي الوزارة.
وقعت الوزارة مذكرة تعاون مع الجمعية السعودية لمترجمي لغة الإشارة؛ لتعزيز الخدمات المقدمة للصم وضعاف السمع بالوزارة.pic.twitter.com/By0SAvsS3m— وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA)
وقعت الوزارة مذكرة تعاون مع الجمعية السعودية لمترجمي لغة الإشارة؛ لتعزيز الخدمات المقدمة للصم وضعاف السمع بالوزارة. pic.twitter.com/By0SAvsS3m— وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) January 16, 2024
كما تستهدف إقامة دورات تعريفية عن الوزارة للصم وضعاف السمع في المناطق كافة، وتنظيم ورش عمل لمترجمي لغة الإشارة للمساهمة في نقل المعرفة والاستفادة من البرامج.
تمكين ضعاف السمعوتتضمن المذكرة، توظيف وتمكين الصم وضعاف السمع في مختلف إدارات الوزارة، إذ بلغ عددهم «38» موظفًا، يقومون بتقديم الخدمات للمستفيدين والمتعاملين مع الوزارة، من الصم وضعاف السمع.
وتسعى الوزارة والجمعية من خلال هذه الاتفاقية، إلى تطوير مهارات التواصل في بيئة العمل للصم وضعاف السمع، وسد فجوة الاحتياج لهم في المجتمع، من خلال العمل على تمكينهم، وتأهيلهم، ومساعدتهم على اكتشاف ذواتهم، إلى جانب إرشادهم وفق إطار ومعايير مهنية احترافية؛ لتحقيق طموحهم المهني، وضمان مستقبل وظيفي ناجح لهم.