شكرا لقرائتكم خبر عن تأمين جميع اللقاحات.. تدشين حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في الليث والان نبدء بالتفاصيل

التطعيم ضد شلل الأطفال

الدمام - شريف احمد - دشّن محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني بمكتبه، اليوم، الحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال (الجرعة الأولى) في جميع المراكز والقرى التابعة للمحافظة، بحضور مساعد مدير مستشفى الليث العام لشؤون المراكز الصحية علي حامد الزبيدي، ومدير إدارة الخدمات التمريضية أحمد عطيه الحرتوميوثمنَّ محافظ الليث ما تبذُله وزارة الصحة من جهود للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين، واستمع خلال تدشين الحملة لشرحٍ مفصلٍ من الزبيدي، عن الحملة التي تسّتهدف الأطفال دون سن الخامسة على مدى أسبوعين، موضحًا تأمين جميع اللقاحات اللازمة والخدمات المساندة، داعيًا أهالي المحافظة للاستفادة من الحملة.يبلغ عدد الأطفال المستهدفين في الحملة قرابة 7 آلاف طفلٍ وطفلة، وذلك عبر 19 مركزًا صحيًا وبرنامج الزيارات المنزلية الذي تقوم به الفرق المتحركة في كافة مراكز وقرى المحافظة، والفرق الثابتة،وأكدَّ محافظ الليث، أهمية الحملة والدور الهام الذي يقوم به المشاركون والمشاركات في تنفيذها من منسوبي الصحة، متمنيًا التوفيق للقائمين عليها، وأن تُحقق أهدافها في الوقاية من شلل الأطفال.