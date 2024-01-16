شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العام يحذر من التنقل بالسلاح المرخص خارج المملكة والان نبدء بالتفاصيل

التنقل بالسلاح المرخص إلى خارج المملكة مخالفة تعرّض مرتكبه للمساءلة القانونية.pic.twitter.com/12GyVYg5VD— الأمن العام (@security_gov) التنقل بالسلاح المرخص إلى خارج المملكة مخالفة تعرّض مرتكبه للمساءلة القانونية. pic.twitter.com/12GyVYg5VD — الأمن العام (@security_gov) January 16, 2024

الأمن العام

الدمام - شريف احمد - حذر الأمن العام، من التنقل بالسلاح المرخص إلى خارج المملكة، مؤكدًا أنها مخالفة تعرّض مرتكبها للمساءلة القانونية.وقال عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، إن التراخيص التي تصدر بحمل واقتناء الأسلحة والذخائر سارية داخل أراضي المملكة فقط، وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لها.من ناحية أخرى، ضبطت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة القصيم، مقيمًا من الجنسية الباكستانية مخالفًا لنظام البيئة، بحوزته حطب محلي معروض للبيع، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.وحث الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.