تحديد مواقع المراكز الإسعافية الثابتة بالمسجد الحرام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين مواقع المراكز الإسعافية الثابتة في المسجد الحرام.

وأوضحت الهيئة أن المراكز تشمل: مركز إسعاف السلام خلف المكبرية، ومركز إسعاف الشبيكة خلف الدفاع المدني بالشبيكة مقابل جبل عمر، ومركز إسعاف القشاشية فوق سطح دورات مياه القشاشية، إضافة إلى مركز إسعاف الحرم 4 باب 176 التوسعة السعودية الثالثة.

من جهة أخرى، وفرت الهيئة مقرأة الحرمين الشريفين، إذ تعد مشروعا عالميا لتعليم كتاب الله ـ عز وجل ـ للمسلمين في شتى أنحاء العالم، عبر أحدث تقنية تتيح للمستفيد تصحيح التلاوة وإتقان التجويد، وإتمام الحفظ والمراجعة ما بعد الحفظ، بـ6 لغات، هي (العربية، الإنجليزية، الأوردية، الإندونيسية، الملاوية، الهوساوية)، والحصول على شهادات وإجازات بالسند المتصل، على أيدي معلمين مجازين في علم القراءات الـ10 المتواترة على مدار الساعة، عبر تطبيقهم الموحد (مقرأة الحرمين).

المراكز تشمل: