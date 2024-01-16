القيادة تهنئ رئيس الكونغو بمناسبة إعادة انتخابه

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- بواسطة أيمن الوشواش - هنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدي، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدي، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة. وأعرب الملك سلمان في برقية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد للرئيس، ولشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديق المزيد من التقدم والازدهار. من جهته هنا ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدي، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وعبر ولي العهد في برقية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد للرئيس، ولشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديق المزيد من التقدم والرقي.

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