تخصصات فرعية بمبادرات تنمية القدرات في جامعة القصيم

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- بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جامعة القصيم برنامج الدرجات العلمية المخصصة ذاتيا لطلبة مرحلة البكالوريوس، الذي يتضمن في مرحلته الأولى إطلاق 5 تخصصات فرعية تبدأ الدراسة فيها من الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي 1445هـ، وتعد من أوائل الجامعات بالمملكة التي تطبق هذه المبادرة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جامعة القصيم برنامج الدرجات العلمية المخصصة ذاتيا لطلبة مرحلة البكالوريوس، الذي يتضمن في مرحلته الأولى إطلاق 5 تخصصات فرعية تبدأ الدراسة فيها من الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي 1445هـ، وتعد من أوائل الجامعات بالمملكة التي تطبق هذه المبادرة. ويأتي ذلك بعد إقرار مجلس شؤون الجامعات لتطبيق مبادرة الدرجات العلمية المخصصة ذاتيا، التي تشمل 3 أنماط هي: التخصص الفرعي والمزدوج والبيني، وذلك ضمن مبادرات تنمية القدرات البشرية، حيث تعد هذه الدرجات العلمية برامج أكاديمية تمكن الطلبة من التسجيل والالتحاق اختياريا بتخصص أكاديمي إضافي إلى جانب تخصصه الأساسي ضمن شروط وأحكام محددة.

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