بدء الدراسة في مركز تعليم العربية بمجمع الملك سلمان

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية عن استهلال الدراسة الحضورية أمس الأول لبرنامج «تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها» في مركز «أبجد» لتعليم اللغة العربية؛ وذلك بمقر المجمع. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية عن استهلال الدراسة الحضورية أمس الأول لبرنامج «تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها» في مركز «أبجد» لتعليم اللغة العربية؛ وذلك بمقر المجمع. وبلغ عدد الملتحقين بالمركز 150 متعلما ومتعلمة، يمثلون 41 جنسية من قارات مختلفة؛ وهو ما يتوافق مع مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية - أحد برامج رؤية المملكة 2030؛ سعيا إلى إبراز جهود المملكة العربية السعودية في دعم اللغة العربية، ونشر ثقافتها عالميا؛ بتقديم تعليم متميز في بيئة ثقافية جاذبة. ويقدم مركز أبجد لتعليم اللغة العربية تعليما متميزا يجمع في التعلم بين اللغة العربية، وثقافتها في بيئة تعليمية جاذبة، ويشتمل على أربعة مستويات تعليمية تتوافق مع الإطار الأوروبي (A1, A2, B1, B2) بمعدل شهرين لكل مستوى تعليمي، ويتكون كل مستوى من (160) ساعة تعليمية بمعدل عشرين ساعة أسبوعيا، إضافة إلى الأنشطة الثقافية الإثرائية. أهداف المركز: توفير تعليم متميز للناطقين بغيرها.

التواصل والحديث مع الآخرين باللغة العربية.

برنامجٍ متميز مصمم وفقا لأفضل المعايير العالمية.

نشر اللغة العربية والثقافة السعودية عالميا.

الاطلاع على تراثها وعاداتها وتقاليدها.

التعرف على مناطقها السياحية والأثرية.

توفير بيئة لغوية ثقافية جاذبة تساعد على الاندماج.

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