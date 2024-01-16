شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة المنورة.. "الدفاع المدني" تواصل جولات السلامة بالفنادق والمجمعات والان نبدء بالتفاصيل

الخدمات في المدينة المنورة

الدمام - شريف احمد - تواصل مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، جولات السلامة في الفنادق والمجمعات التجارية.وتأتي الجولات للتأكد من توافر متطلبات واشتراطات السلامة والحماية من الحرائق، والوقوف على جاهزية إدارات ومختصي السلامة للقيام بمهامهم ومسؤولياتهم.دعت المديرية إلى العمل على متابعة وسائل السلامة، وأنظمة الحريق وجاهزيتها، للمحافظة على سلامة الأرواح وحماية الممتلكات.

كان المسجد النبوي، استقبل خلال الأسبوع الثالث من شهر جمادى الأخرة 5،513،921 مصليًا وزائرًا، لأداء فروض الصلوات اليومية، وسط خدمات متكاملة وفرتها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، لخدمة المصلين والزائرين ورعايتهم.



وأوضحت الهيئة في تقرير إحصائي عن مجمل الخدمات التي قدمت للمصلين والزائرين بالمسجد النبوي خلال الاسبوع الماضي، أن 563،041 زائرًا تشرفوا بالسلام على الرسول -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه -رضوان الله عليهما-.

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