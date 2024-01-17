شاهد.. وقف توزيع رؤوس أغنام وشحوم وأكباد فاسدة على المطاعم بالطائف

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 16 يناير 2024, 9:22 مساءً

أوقفت أمانة محافظة الطائف ممثلة في "بلدية غرب" توزيع أكثر من 2000 رأس من الأغنام مجهولة المصدر، كانت مخزنة في ثلاجات تبريد داخل منزل شعبي في أحد الأحياء، كما تم ضبط كميات من الشحوم والأكباد، كانت في طريقها للمطاعم. وتفصيلاً، رصدت الفِرق الرقابية ببلدية غرب الطائف، بقيادة رئيسها، منزلاً شعبيًّا، وتم الإقرار بدخوله، والكشف عن تلك الكميات من رؤوس الأغنام والشحوم والأكباد، وكانت تنبعث منها الروائح الكريهة، بخلاف الحشرات التي كانت تتغذى عليها، إضافة إلى رصد مخالفات في سوء التخزين والنظافة. وقد تم إغلاق الموقع بعد مصادرة المضبوطات، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفة.

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