شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى دافوس.. وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون مع رئيس حكومة تونس والان نبدء بالتفاصيل

| سمو وزير الخارجية الأمير#فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يلتقي رئيس الحكومة التونسية السيد أحمد الحشاني، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024 #المملكة_في_دافوسpic.twitter.com/HQdrHVRW6T— وزارة الخارجية(@KSAMOFA) 📹 | سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يلتقي رئيس الحكومة التونسية السيد أحمد الحشاني، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024 #المملكة_في_دافوس 🇸🇦 pic.twitter.com/HQdrHVRW6T — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) January 16, 2024

العلاقات الثنائية

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني.وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، في مدينة دافوس السويسرية.وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.إضافة إلى مناقشة الموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.