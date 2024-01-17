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منتدى دافوس.. وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون مع رئيس حكومة تونس

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الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني.
وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، في مدينة دافوس السويسرية.

| سمو وزير الخارجية الأمير#فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يلتقي رئيس الحكومة التونسية السيد أحمد الحشاني، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024 #المملكة_في_دافوسpic.twitter.com/HQdrHVRW6T— وزارة الخارجية(@KSAMOFA)

العلاقات الثنائية

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.
إضافة إلى مناقشة الموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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