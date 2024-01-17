شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار خفيفة على الرياض.. أماكنها ومواعيدها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد أجزاء من منطقة الرياض أمطارًا خفيفة، تبدأ الساعة 3 عصرًا حتى 11 مساءً، وتشمل الزلفى والغاط والمجمعة وشقراء.وتشمل التأثيرات المصاحبة: رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.