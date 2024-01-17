شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار خفيفة على الرياض.. أماكنها ومواعيدها والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد أجزاء من منطقة الرياض أمطارًا خفيفة، تبدأ الساعة 3 عصرًا حتى 11 مساءً، وتشمل الزلفى والغاط والمجمعة وشقراء.
وتشمل التأثيرات المصاحبة: رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
وتشمل التأثيرات المصاحبة: رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
الإنذار الأصفر -#منطقة_الرياض - #الزلفي #الغاط #المجمعة #شقراءللتفاصيل https://t.co/pB7m02SRgv #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/e93HMNQa8k— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأصفر - #منطقة_الرياض - #الزلفي #الغاط #المجمعة #شقراء— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) January 16, 2024
للتفاصيل https://t.co/pB7m02SRgv #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/e93HMNQa8k