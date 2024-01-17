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أمطار خفيفة على الرياض.. أماكنها ومواعيدها

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد أجزاء من منطقة الرياض أمطارًا خفيفة، تبدأ الساعة 3 عصرًا حتى 11 مساءً، وتشمل الزلفى والغاط والمجمعة وشقراء.
وتشمل التأثيرات المصاحبة: رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

الإنذار الأصفر -#منطقة_الرياض - #الزلفي #الغاط #المجمعة #شقراء

للتفاصيل https://t.co/pB7m02SRgv #الإنذار_المبكر #طقس_#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/e93HMNQa8k— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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