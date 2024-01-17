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عدن - ياسمين التهامي - "هتندمي لو مجربتهاش من زمان" ضعي زيت الزيتون والزبادي على القرنفل في هذا المكان قبل النوم وشاهدي النتيجة المبهرة

من أكثر الأشياء التي تشغل بال الفتيات والكثير من السيدات هو مدى جمالهن وقدرتهن على الحفاظ على هذا الجمال حيث أن الكثير من السيدات يقومون بالذهاب للمراكز الخاصة بالتجميل وذلك لرعاية الشعر والبشرة والاظافر وغير ذلك، وقد أصبح معظم السيدات لديهن ميل لاستخدام الوصفات الطبيعية لما لها من فوائد كبيرة وليس لها آثار جانبية كما أن هذه الوصفات تتميز بأن تكلفتها مناسبة وليست كبيرة ومبالغ فيها كما هو الحال مع منتجات التجميل ومنتجات العناية الشخصية، والآن لنتعرف على هذه الوصفة السحرية التي ستبهرك بالتأكيد.

وصفة الزبادي وزيت الزيتون

من أكثر ما يشغل بال الفتيات هو مدى العناية بالشعر بل واختيار أفضل الطرق والكريمات لتنعيم وتطويل الشعر وهناك وصفات طبيعية فعالة قادرة على حل مشكلات الشعر وذلك مثل وصفة الزبادي وزيت الزيتون ومن فوائد هذه الوصفة، تنعيم الشعر وجعله أكثر نعومة ولمعانًا، تغذية فروة الرأس وتحسين صحة الشعر من الجذور، تقوية بصيلات الشعر وتقليل تساقط الشعر، تعزيز نمو الشعر وزيادة كثافته، كما يعمل القرنفل على التخلص من القشرة، وأيضا تحسين رائحة فروة الرأس والتخلص من عرق الشعر، ولتحضير الوصفة يجب عليك إتباع الخطوات التالية بشكل صحيح:

1- تحضير الخليط: قومي بإحضار إناء مناسب ونضع فيه كوب الزبادي وملعقة صغيرة من القرنفل المطحون، ثم نضيف ثلاث ملاعق من زيت الزيتون وثلاث ملاعق من العسل الأبيض، ونقوم بخلط المكونات جيدًا حتى تمام التجانس.

2- توزيع الخليط على الشعر: بعد أن نقوم بتحضير الخليط خذي كمية من الخليط ووزعيها بشكل متساوي على شعرك، مع التدليك لضمان وصولها من فروة الرأس إلى أطراف الشعر وضمان تغذيته بشكل سليم.

3- تدليك الشعر: قومي بتدليك فروة الرأس وشعرك برفق باستخدام أطراف أصابعك لتحسين امتصاص الخليط وتحفيز الدورة الدموية، كما يفضل أن تتبعي هذه الوصفة بانتظام للحصول على نتائج مذهلة في تنعيم الشعر وتحسين صحته.

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