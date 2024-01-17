انت الان تتابع مناورات عسكرية سعودية - باكستانية لمدة 45 يوماً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 17 يناير 2024, 5:27 صباحاً

وصلت فرقة من القوات البرية الملكية السعودية إلى قاعدة لاهور الجوية في باكستان، خلال الأسبوع الجاري؛ للمشاركة في برنامج تدريبي مشترك يستمر لمدة 45 يومًا مع الجيش الباكستاني. ووفقاً لقناة "سماء" الباكستانية، تهدف هذه التدريبات المشتركة إلى تعزيز المهارات التكتيكية وتبادل الخبرات القيّمة بين القوات السعودية والباكستانية، وتعزيز الشراكة العسكرية طويلة الأمد بين البلدين. وبحسب المسؤولين، ستشمل برامج التدريب مجموعة واسعة من المهارات والخبرات العسكرية، حيث سيشارك جنود من الجيشين في مناورات تكتيكية وعمليات قتالية وجمع معلومات استخباراتية وغيرها من الإجراءات العسكرية الحاسمة.

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