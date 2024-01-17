شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تقدم الرعاية المدرسية لقرابة 2 مليون طالب وطالبة خلال 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدّمت وزارة الصحة خدمات الرعاية الصحية المدرسية لأكثر من 1.9 مليون طالب وطالبة في مدارس التعليم العام، وذلك خلال عام 2023م.

وأضافت الوزارة أنه جرى فحص 1,295,578 طالباً وطالبة، في برنامج الفحص الاستكشافي لطلبة المدارس، وفحص 396,958 طالباً وطالبة في برنامج فحص اللياقة لطلبة المدارس، فيما جرى متابعة عدد 256,799 حالة مكتشفة من برنامج الفحص الاستكشافي.

خدمات صحة الشرقية

وجاءت صحة الشرقية في المرتبة الثالثة من حيث عدد الطلاب والطالبات المستفيدين من خدمات الرعاية الصحة المدرسية وذلك بواقع 145,680 طالباً وطالباً، منهم 121,301 طالباً وطالبة تم فحصهم ضمن برنامج الفحص الاستكشافي لطلبة المدارس، و24,379 ضمن برنامج فحص اللياقة لطلبة المدارس، فيما تمت متابعة 43,202 حالة مكتشفة من برنامج الفحص الاستكشافي.

طلاب صحة الأحساء

وبلغ عدد الطلاب والطالبات المستفيدين من خدمات الصحة المدرسية بصحة الأحساء68,436طالباً وطالباً، منهم 52,152 طالباً وطالبة جرى فحصهم ضمن برنامج الفحص الاستكشافي لطلبة المدارس، و16,284 ضمن برنامج فحص اللياقة لطلبة المدارس، فيما تمت متابعة 20,161 حالة مكتشفة من برنامج الفحص الاستكشافي.

إحصائيات صحة حفر الباطن

وبشأن صحة حفر الباطن فقد بلغ عدد الطلاب والطالبات المستفيدين من خدمات الصحة المدرسية 40,828 طالباً وطالباً، منهم 29,134 طالباً وطالبة جرى فحصهم ضمن برنامج الفحص الاستكشافي لطلبة المدارس، و11,694 ضمن برنامج فحص اللياقة لطلبة المدارس، بينما جرى متابعة 3,083 حالة مكتشفة من برنامج الفحص الاستكشافي.

برنامج التوعية الصحية المدرسية

يُذكر أن الإدارة العامة للصحة المدرسية عملت برنامج التوعية الصحية المدرسية، وهو برنامج توعوي، يُعنى بمجموعة من الأنشطة، والمبادرات التوعوية التي تهدف إلى الارتقاء بالمعارف الصحية، وبناء الاتجاهات، وغرس السلوكيات الصحية في المجتمع المدرسي.

ويهدف البرنامج إلى رفع الوعي الصحي لدي الطلبة بالمواضيع الصحية، إضافة إلى تعريف الطلبة بمشكلاتهم الصحية، وتطوير تحكمهم الذاتي بها، واكتساب المجتمع المدرسي السلوك الصحي السليم.